В Агсу сгорело около 3 гектаров пшеничного поля

14 июня 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Агсуинском районе Азербайджана произошел пожар на пшеничном поле.

Происшествие произошло в селе Биджо. Пожар, произошедший на поле, принадлежащем жителю села Шахиду Салманову, разросся в течение короткого времени, сообщает в пятницу Trend.

Усилиями сотрудников Агсуинской службы пожарной охраны МЧС было предотвращено распространение огня, и пожар был потушен.

В результате сгорело 2,5 гектара пшеничного поля, принадлежащего Салманову.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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