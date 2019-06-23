Пожар в торговом объекте в Баку потушен (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)

23 июня 2019 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший на территории Низаминского района Баку в торговом объекте, в котором расположены магазины одежды "X-Lady" и "İzabel", потушен, сообщает Trend.

Отмечается, что на место происшествие прибыл глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

Глава ИВ в интервью журналистам сказал, что подобные происшествия имеют место во всех странах мира, никто от них не застрахован.

"Частота пожаров тут связана с тем, что в Низаминском районе Баку по сравнению с другими расположено много торговых объектов поблизости друг с другом. Проводятся необходимые мероприятия для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Причины произошедшего сегодня пожара будут расследованы в должном порядке", - сказал Азизов.

10:43 (GMT+4) В магазине одежды X-Lady на Низаминском районе Баку начался пожар, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На место происшествия привлечены противопожарные бригады. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

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