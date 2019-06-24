В ДТП в Абшеронском районе Азербайджана пострадали три человека

БАКУ /Trend/ - В дорожно-транспортном происшествии на Мехтиабадской дороге в Абшеронском районе Азербайджана пострадали трое мужчин, сообщает в понедельник Trend.
34-летний Эльвин Алиев получил травму левого колена, 62-летний Тахмасиб Аллахвердиев – резаную рану нижней губы, 27-летнему Идрису Керимову поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма» и травма глаза.
Пострадавшие помещены в первый Клинический медцентр.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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