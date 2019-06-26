Дорожная полиция Сабунчинского района Баку остановила свыше 80 автомобилей, нарушивших ПДД

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжились усиленные оперативно-профилактические, просветительские мероприятия по борьбе с преступностью, соблюдению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также меры в отношении административных правонарушений. Мероприятия проводятся Главным управлением полиции Баку совместно с подведомственными органами, сообщает Trend.

В рамках просветительских мероприятий сотрудники Государственной дорожной полиции Сабунчинского РУП также провели мероприятия на территории района, нацеленные на соблюдение правил использования пешеходных переходов, пресечения незаконной парковки и остановке автомобилей на пешеходных тротуарах, и другими фактами.

Во время мероприятия, в котором принимал участие сотрудник АМИ Trend, с водителями и пешеходами, не соблюдавшими правила дорожного движения, была проведена просветительская работа.

Главный инспектор по административной практике отдела Государственной дорожной полиции Сабунчинского РУП, майор полиции Эльмар Абилов сказал, что в ходе проведенных мероприятий, около 200 пешеходов, не пользовавшихся подземными и наземными переходами, были проинформированы о необходимости соблюдения соответствующих правил.

«В рамках мероприятия были установлены и остановлены 85 водителей автомобилей, которые не заплатили штраф, 68 из которых после выплаты штрафа были отпущены на месте. Другим 17 водителям было сделано предупреждение», - добавил Абилов.

Главный инспектор также добавил, что хотелось бы, чтобы граждане страны соблюдали установленные права, и тем самым сократилось число несчастных случаев.

«Необходимо систематически проводить такого рода мероприятия. Просвещение граждан способствует снижению несчастных случаев, и в этом деле нам крайне необходима поддержка граждан и прессы», - сказал Абилов.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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