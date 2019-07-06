Несчастный случай в воинской части - двое погибших и один тяжелораненный

БАКУ/Trend/ - Утром шестого июля в одной из воинских частей произошел несчастный случай, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны.

Военнослужащий уронил заряд танкового снаряда, в результате чего произошел взрыв. Погибли два военнослужащих – прапорщик Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и младший сержант Салахов Самир Чингиз оглу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Также, в результате взрыва тяжело ранен прапорщик Мамедов Нурлан Рагим оглу.

По факту проводится расследование.

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