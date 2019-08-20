В одном из национальных парков Азербайджана произошел пожар (ФОТО)

20 августа 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На высокогорной территории Гирканского национального парка, граничащей с селом Юхары Тенгиван Лерикского района, начался пожар.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает во вторник Trend.

По её словам, на место происшествия выехали сотрудники национального парка, минэкологии и природных ресурсов, других местных структур и Региональной государственной службы пожарной охраны МЧС.

Ввиду труднодоступности горного рельефа возникли трудности с прибытием к месту происшествия техники. По этой причине тушение пожара в основном осуществляется вручную.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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  • В одном из национальных парков Азербайджана произошел пожар (ФОТО)
  • В одном из национальных парков Азербайджана произошел пожар (ФОТО)
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