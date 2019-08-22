В Баку из-за пожара перекрыт проезд на дорогу "Баксол"

22 августа 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с пожаром на территории рынка древесины на дороге "Баксол" движение транспортных средств в указанном направлении временно перекрыто.

Как сообщили в четверг Trend в Бакинском транспортном агентстве, проезд автомобилей с проспекта Зии Буниятова в направлении дороги Дарнагюль 1 (Баксол) закрыт.

Для беспрепятственного прибытия, а также движения на территории, противопожарной техники и других оперативных транспортных средств, Агентство просит водителей не пользоваться этой дорогой.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пожар на рынке древесины охватил 1500 квадратных метров - замминистра
Происшествия 18:19
К тушению пожара привлечено 22 единицы техники - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 18:17
В результате пожара на рынке древесины в Баку пострадало шесть человек
Происшествия 18:02
Во время пожара на рынке древесины в Баку пострадал сотрудник МЧС - минздрав
Общество 17:32
В Баку горит известный рынок древесины(ФOTO/ВИДЕО)
Происшествия 17:17
Минэкологии: В борьбе с пожаром задействованы все имеющиеся средства (ФОТО)
Общество 21 августа 14:04
Лента новостей
Небанковская кредитная организация Finoko увеличила прибыль более чем в 20 раз
Финансы 18:36
Пожар на рынке древесины охватил 1500 квадратных метров - замминистра
Происшествия 18:19
К тушению пожара привлечено 22 единицы техники - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 18:17
Компания Атена начнет совместное производство йогуртов с известным иностранным брендом
Бизнес 18:13
В Азербайджане растет число онлайн-регистраций предпринимателей
Бизнес 18:09
Raiffeisen Bank обеспечит иностранным инвесторам доступ к рынку ценных бумаг Азербайджана
Финансы 18:08
В результате пожара на рынке древесины в Баку пострадало шесть человек
Происшествия 18:02
Национальный депозитарий увеличил объем обязательств в два раза
Финансы 18:00
Испания намерена принять 15 мигрантов, спасенных в Средиземном море
Европа 17:54