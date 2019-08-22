В Баку из-за пожара перекрыт проезд на дорогу "Баксол"

БАКУ/Trend/ - В связи с пожаром на территории рынка древесины на дороге "Баксол" движение транспортных средств в указанном направлении временно перекрыто.

Как сообщили в четверг Trend в Бакинском транспортном агентстве, проезд автомобилей с проспекта Зии Буниятова в направлении дороги Дарнагюль 1 (Баксол) закрыт.

Для беспрепятственного прибытия, а также движения на территории, противопожарной техники и других оперативных транспортных средств, Агентство просит водителей не пользоваться этой дорогой.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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