В Исмаиллы горит лес

26 августа 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В лесах Исмаиллы начался пожар, сообщил в понедельник Trend первый замглавы исполнительной власти Исмаиллинского района Ровшан Агаев.

По его словам, пожар зарегистрирован на лесных и кустарниковых участках сел Шабийан, Кейвенди и Пиребильгасым.

К тушению пожара привлечены техника и около 140 представителей Государственной противопожарной службы МЧС.

Продолжаются меры по локализации огня.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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