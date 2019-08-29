Попавший в ДТП в Лянкяране автобус работал незаконно - Госслужба автотранспорта

29 августа 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Автобус, попавший вчера вечером в ДТП в Лянкяране, работал незаконно, сказала в четверг Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

«Это был не регулярный автобус, перевозивший пассажиров. Он перевозил рабочих или работал по заказу. Водитель, который работал, не проинформировав Службу и не получив знак отличия, скончался на месте происшествия», сказала Аллахъярова.

В результате ДТП, произошедшего накануне в 19:30 в Лянкяране с участием автобуса, в Центральную районную больницу с различными травмами были доставлены 23 человека, сообщил Trend ранее со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Водитель автобуса скончался на месте.

10 человек продолжат лечение в больнице, в том числе две женщины находятся в реанимации, остальные будут выписаны на амбулаторное лечение.

Состояние одной из женщин (42 года) расценивается как критическое. Она получила открытую черепно-мозговую травму, и находится в коме. У другой женщины закрытая черепно-мозговая травма и сломано ребро. Ее состояние тоже тяжелое.

Состояние восьми женщин, находящихся в отделении травматологии, расценивается как средней тяжести.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ДТП в Лянкяране с участием автобуса пострадали 23 человека, водитель погиб
Происшествия 09:29
СМИ: в Китае шесть человек погибли в результате ДТП
Китай 06:07
Тяжелое ДТП в Лянкяране, есть погибший
Происшествия 28 августа 22:37
В результате ДТП в Турции пострадали около 10 человек
Турция 26 августа 04:01
В ДТП в Анкаре погибли два человека
Турция 24 августа 04:04
В Нигерии 17 человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом
Другие страны 23 августа 15:59
Лента новостей
В Азербайджане объявлены результаты собеседования в рамках конкурса по приему на работу учителей
Общество 10:28
Экс-министр юстиции Турции покинул ряды правящей партии
Турция 10:21
В столице и ряде других городов Азербайджана будет ограничено газоснабжение
Общество 10:19
Дорожная полиция Сабунчинского района Баку остановила свыше 100 автомобилей, нарушивших ПДД (ФОТО)
Общество 10:10
Британский регулятор признал вводящей в заблуждение рекламу правительства по Brexit
Другие страны 10:07
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 09:59
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 09:57
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 августа
Экономика 09:53
Разведывательный самолет США облетел приграничную с КНДР южнокорейскую провинцию
Другие страны 09:52