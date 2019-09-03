Гражданам Туркменистана не удалось вывезти $30 тыс и золото из Азербайджана (ФОТО)

3 сентября 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Граждане Туркменистана, желающие выехать в свою страну, были задержаны на таможенном посту «Международный морской торговый порт» Главного таможенного управления на морском транспорте, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

Их поведение показалось подозрительным, поэтому они были индивидуально опрошены.

В результате у одного из этих граждан было найдено 30 тысяч долларов США, а у другого – более 288 граммов ювелирных изделий.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Гражданам Туркменистана не удалось вывезти $30 тыс и золото из Азербайджана (ФОТО)
  • Гражданам Туркменистана не удалось вывезти $30 тыс и золото из Азербайджана (ФОТО)
  • Гражданам Туркменистана не удалось вывезти $30 тыс и золото из Азербайджана (ФОТО)
  • Гражданам Туркменистана не удалось вывезти $30 тыс и золото из Азербайджана (ФОТО)
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