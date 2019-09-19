За вырубку деревьев житель Баку может быть привлечен к суду

19 сентября 2019 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Житель Ясамальского района Баку Гахраман Магеррамов срубил пять деревьев по ул. Захида Халилова, 53, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

За ущерб, нанесенный природе в размере 15 300 манатов, в отношении нарушителя был составлен акт.

В связи с тем, что нанесенный ущерб представляет собой преступное деяние, собранные материалы были направлены в прокуратуру г. Баку для принятия надлежащих мер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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