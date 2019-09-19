АПБ Азербайджана создало рабочую группу в связи с вероятным отравлением в Исмаиллы

19 сентября 2019 21:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана создана рабочая группа в связи с вероятным случаем отравления в Исмаиллинском районе.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство, на основании информации о вероятном отравлении семи человек, поступившей из министерства здравоохранения создана рабочая группа и начато расследование в направлении определения причин происшествия.

Напомним, что в четверг состояние жителей Исмаиллинского района Айтадж Раджабовой 1991 года рождения, Натаван Наджафовой (1974), Еганы Мамедовой (1971), Бахтиры Майыловой (1977), Амиля Гулиева (1987), Алибабы Гулиева (1987), Джавада Аллахвердиева 1967 года рождения внезапно ухудшилось, и они были доставлены в Исмаиллинскую районную центральную больницу. Согласно распространенной информации, эти люди якобы отравились "донером" во время "Картофельного фестиваля" в Исмаиллы.

Как сообщил первый заместитель главы исполнительной власти Исмаиллинского района Ровшан Агаев, во время фестиваля не было зарегистрировано фактов отравления.

""Картофельный фестиваль" в Исмаиллы завершился днем 18 сентября. Прошло более суток как завершился фестиваль. В больницу обратились только сегодня. И врачи утверждают, что это не отравление. Потому что, отравление проявляется сразу. В данном случае зарегистрированы признаки солнечного удара. Людям, обратившимся в больницу оказана необходимая помощь, их здоровье в порядке, и они выписаны домой", - сказал Ровшан Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обнародована информация в связи с состоянием жителей Сабирабада, заразившихся сибирской язвой
Общество 18:30
ИВ: Семеро человек в Исмаиллы не отравились, а получили солнечный удар (Эксклюзив)
Происшествия 18:14
Минсельхоз о сообщениях о массовом отравлении в Исмаиллы
Происшествия 14:57
Минздрав о предполагаемом отравлении в Исмаиллинском районе
Происшествия 14:48
В Баку началась проверка известной донерной
Общество 18 сентября 18:18
Продолжается рубрика Агентства пищевой безопасности "АПБ просвещает"
Экономика 17 сентября 14:53
Лента новостей
В Судане более 120 человек заразились холерой
Другие страны 22:38
Елизавета Трусс и Кристофер Пинчер поздравили Президента Ильхама Алиева
Политика 22:16
В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 22:07
США, Британия и Франция отклонили в СБ ООН резолюцию России и КНР по Идлибу
В мире 21:23
МЧС Азербайджана выдало положительные заключения для ввода в эксплуатацию еще 168 жилых зданий
Общество 21:13
Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира в Баку в упражнении с лентой
Общество 21:07
Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоил группу работников нефтяной промышленности почетного звания "Заслуженный инженер"
Политика 21:03
Пентагон пока не делает окончательных выводов об ответственных за атаки на саудовские НПЗ
США 21:02
Лига Европы: «Карабах» играет с «Севильей» (Прямая трансляция)
Общество 20:55