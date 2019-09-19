АПБ Азербайджана создало рабочую группу в связи с вероятным отравлением в Исмаиллы

БАКУ/Trend/ - В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана создана рабочая группа в связи с вероятным случаем отравления в Исмаиллинском районе.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство, на основании информации о вероятном отравлении семи человек, поступившей из министерства здравоохранения создана рабочая группа и начато расследование в направлении определения причин происшествия.

Напомним, что в четверг состояние жителей Исмаиллинского района Айтадж Раджабовой 1991 года рождения, Натаван Наджафовой (1974), Еганы Мамедовой (1971), Бахтиры Майыловой (1977), Амиля Гулиева (1987), Алибабы Гулиева (1987), Джавада Аллахвердиева 1967 года рождения внезапно ухудшилось, и они были доставлены в Исмаиллинскую районную центральную больницу. Согласно распространенной информации, эти люди якобы отравились "донером" во время "Картофельного фестиваля" в Исмаиллы.

Как сообщил первый заместитель главы исполнительной власти Исмаиллинского района Ровшан Агаев, во время фестиваля не было зарегистрировано фактов отравления.

""Картофельный фестиваль" в Исмаиллы завершился днем 18 сентября. Прошло более суток как завершился фестиваль. В больницу обратились только сегодня. И врачи утверждают, что это не отравление. Потому что, отравление проявляется сразу. В данном случае зарегистрированы признаки солнечного удара. Людям, обратившимся в больницу оказана необходимая помощь, их здоровье в порядке, и они выписаны домой", - сказал Ровшан Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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