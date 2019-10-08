БАКУ /Trend/ - В Каспийском море пропали четверо рыбаков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно информации, поступившей на «горячую линию – 112», восьмого октября четверо рыбаков, вышедших в море в Пираллахинском районе Баку, не вернулись обратно в назначенное время.

К поискам рыбаков привлечен вертолет авиаотряда МЧС, проинформированы надлежащие госструктуры.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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