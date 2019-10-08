В Каспийском море пропали четверо рыбаков

8 октября 2019 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море пропали четверо рыбаков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно информации, поступившей на «горячую линию – 112», восьмого октября четверо рыбаков, вышедших в море в Пираллахинском районе Баку, не вернулись обратно в назначенное время.

К поискам рыбаков привлечен вертолет авиаотряда МЧС, проинформированы надлежащие госструктуры.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В связи с пожаром в т/ц «Бина» за медпомощью обратились четыре человека - минздрав
Происшествия 09:28
SOCAR эвакуировала 150 нефтяников в связи с ухудшением погоды
Энергетика 7 октября 13:02
В МЧС сообщили, что в здании МИД РФ произошло короткое замыкание без возгорания
Россия 6 октября 02:36
Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен (ФOTO)
Общество 3 октября 19:22
В двух районах Баку будет ограничено газоснабжение
Общество 1 октября 09:58
Фонд развития предпринимательства провел бизнес-форум в Пираллахинском районе Баку (ФОТО)
Бизнес 24 сентября 17:20
Лента новостей
Новый премьер Азербайджана добьется выполнения поставленных Президентом задач по проведению реформ – Сиявуш Новрузов
Политика 17:56
Военные прокуратуры Азербайджана и России обсудили развитие сотрудничества (ФОТО)
Политика 17:52
Дональд Трамп напомнил, что Турция является крупным торговым партнером США
В мире 17:46
Резервные активы Грузии сократились
Финансы 17:41
Азербайджанский танцор стал победителем Всероссийского фестиваля Solo Star 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:36
SOFAZ спонсирует обучения азербайджанской молодежи за рубежом
Энергетика 17:36
Всемирно известный кяманчист из Израиля выступит в Баку и Гяндже
Культура 17:31
Unibank поддерживает паралимпийскую сборную Азербайджана на чемпионате мира
Экономика 17:28
МИД Азербайджана исключил трех граждан Южной Кореи из списка нежелательных лиц
Политика 17:25