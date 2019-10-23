Приостановлена подача газа в одно из сел Хачмазского района

23 октября 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Бейгышлаг Хачмазского района приостановлено газоснабжение 80 абонентов, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Подача газа приостановлена в связи с тем, что ночью автомобиль повредил газовую линию, которая обеспечивала газом это село.

Согласно данным Хачмазского регионального газо-эксплуатационного управления ПО "Азеригаз", в ближайшие часы начнутся работы по восстановлению подачи газа.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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