Во вчерашнем ДТП в Баку пострадали девять человек - минздрав

БАКУ /Trend/ - Во вчерашнем ДТП, произошедшем с участием автобусов на дороге в направлении пос. Ени Рамана, в Бакинскую городскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены девять человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

«По информации больницы на 09:00, после оказания медпомощи все пострадавшие были отпущены домой», - говорится в сообщении.

Как сообщили Trend ранее в Бакинском транспортном агентстве (БТА), вчера автобус №106 (госномер 99 RS 657), временно эксплуатируемый перевозчиком Назимом Гахрамановым, столкнулся с автобусом № 49, временно эксплуатируемым ООО "Azland Plaza".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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