Погранслужба Азербайджана пресекла ввоз в страну до 25 кг наркотиков (ФОТО)

14 ноября 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе оперативно-розыскных мер, проведенных вблизи села Сим Астаринского района на территории погранзаставы «Лянкяран» пограничных войск была найдена и изъята черная сумка, в которой находилось более 24 кг различных видов наркотиков, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как говорится в сообщении, в сумке было более 13 кг героина, свыше 1,5 кг метамфетамина, около 10 кг терьяка (опиум-сырец) и 1500 таблеток «Метадон-40».

По факту были проведены неотложные оперативно-розыскные меры и задержан гражданин Ирана Азими Ахмед Аманулла (1982), который и привез эти наркотики в Азербайджан.

Оперативно-следственные меры по факту продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Погранслужба Азербайджана пресекла ввоз в страну до 25 кг наркотиков (ФОТО)
  • Погранслужба Азербайджана пресекла ввоз в страну до 25 кг наркотиков (ФОТО)
  • Погранслужба Азербайджана пресекла ввоз в страну до 25 кг наркотиков (ФОТО)
  • Погранслужба Азербайджана пресекла ввоз в страну до 25 кг наркотиков (ФОТО)
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