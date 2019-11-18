МЧС ведет поиски мужчины, утонувшего вблизи эстакады Абшеронского НГДУ

БАКУ/Trend/ - В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что вблизи эстакады Абшеронского НГДУ на Каспийском море утонул Шарифов Ильгар Ширин оглу (1965), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Госслужбы по контролю над маломерными судами и спасению на водах.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.