В результате пожара на рынке стройматериалов в Баку госпитализированы три человека

10 декабря 2019 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате пожара на рынке стройматериалов в Баку госпитализированы три человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

«Два человека с диагнозом «отравление дымом» были доставлены в отделение токсикологии Клинического медцентра, один с травмой руки - в Институт травматологии и ортопедии», - сказали в структуре.

Шесть человек, отравившихся дымом, получили медицинскую помощь на месте.

Как сообщил ранее во вторник Trend, пожар произошел в здании оптового рынка строительных материалов "Eurohome" в Бинагадинском районе столицы.

Сильный пожар в одном из магазинов строительных материалов на рынке распространился на другие магазины.

На место происшествия привлечены силы Госслужбы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Работы по тушению пожара продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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