БАКУ /Trend/ - В результате пожара на рынке стройматериалов в Баку госпитализированы три человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.
«Два человека с диагнозом «отравление дымом» были доставлены в отделение токсикологии Клинического медцентра, один с травмой руки - в Институт травматологии и ортопедии», - сказали в структуре.
Шесть человек, отравившихся дымом, получили медицинскую помощь на месте.
Как сообщил ранее во вторник Trend, пожар произошел в здании оптового рынка строительных материалов "Eurohome" в Бинагадинском районе столицы.
Сильный пожар в одном из магазинов строительных материалов на рынке распространился на другие магазины.
На место происшествия привлечены силы Госслужбы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Работы по тушению пожара продолжаются.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.