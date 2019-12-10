На сегодняшнем пожаре в Баку медпомощь получили 13 человек — минздрав

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром, начавшимся сегодня утром на рынке стройматериалов "EuroHome" в Бинагадинском районе Баку, на место происшествия были привлечены 8 бригад скорой помощи, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минздрав.

«По информации министерства, по состоянию на 16:05, медицинская помощь была оказана на месте восьмерым пострадавшим, четыре человека с диагнозом «отравление» были доставлены в отделение токсикологии Клинического медцентра, один человек с порезом руки был доставлен в Институт травматологии и ортопедии. В настоящее время на месте находятся две бригады скорой помощи».

Отметим, что сегодня утром на рынке стройматериалов "EuroHome" в Бинагадинском районе Баку произошел сильный пожар. Для тушения пожара были привлечены бригады сотрудников, три вертолета и самолет МЧС.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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