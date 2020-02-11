Бакинская полиция раскрыла 16 преступлений, совершенных за один день

БАКУ/Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных столичными органами полиции, 10 февраля было раскрыто 16 преступлений.

В общей сложности были задержаны 15 человек, подозреваемые в совершении преступлений в соответствии с различными статьями Уголовного кодекса, сообщили Trend в Главном управлении полиции города Баку.

Был выявлен один факт преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, и восемь фактов кражи. Три пропавших человека были опознаны и возвращены их семьям.

По каждому факту ведется расследование в соответствующих департаментах и отделах.