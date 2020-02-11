Бакинская полиция раскрыла 16 преступлений, совершенных за один день
БАКУ/Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных столичными органами полиции, 10 февраля было раскрыто 16 преступлений.
В общей сложности были задержаны 15 человек, подозреваемые в совершении преступлений в соответствии с различными статьями Уголовного кодекса, сообщили Trend в Главном управлении полиции города Баку.
Был выявлен один факт преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, и восемь фактов кражи. Три пропавших человека были опознаны и возвращены их семьям.
По каждому факту ведется расследование в соответствующих департаментах и отделах.
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