TƏBİB: В пожаре в бакинском т/ц "Садарак" пострадали 10 человек
БАКУ/Trend/ - Пожар в торговом центре "Садарак" потушен. К тушению пожара было привлечено пять бригад скорой помощи, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Объединение по управлению медицинских территориальных подразделений (TƏBİB).
На месте происшествия помощь была оказана 9 лицам, один человек с травмой головы доставлен в Клинический медцентр.
Отметим, что сегодня утром в торговом центре "Садарак" в поселке Локбатан в Баку вспыхнул пожар, сообщает во вторник Trend.
Возгорание произошло под навесом в первой зоне торгового центра.
Сообщается, что огонь перекинулся на несколько магазинов.
На место происшествия были привлечены живая сила и техника Службы пожарной охраны МЧС.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)