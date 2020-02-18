TƏBİB: В пожаре в бакинском т/ц "Садарак" пострадали 10 человек

БАКУ/Trend/ - Пожар в торговом центре "Садарак" потушен. К тушению пожара было привлечено пять бригад скорой помощи, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Объединение по управлению медицинских территориальных подразделений (TƏBİB).

На месте происшествия помощь была оказана 9 лицам, один человек с травмой головы доставлен в Клинический медцентр.

Отметим, что сегодня утром в торговом центре "Садарак" в поселке Локбатан в Баку вспыхнул пожар, сообщает во вторник Trend.

Возгорание произошло под навесом в первой зоне торгового центра.

Сообщается, что огонь перекинулся на несколько магазинов.

На место происшествия были привлечены живая сила и техника Службы пожарной охраны МЧС.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)