В Иране от коронавируса скончались еще 4 человека

БАКУ/Trend/ - До настоящего времени в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 139 человек.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает в среду Trend.

По его словам, за прошлые сутки зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом.

Джаханпур отметил, что из-за заражения данным вирусом в Иране уже скончались 19 человек, включая четверых минувшие сутки.

Напомним, что еще вчера число зараженных составляло 95 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеиддова. Редактор: Гюнель Зейналова)