В Иране от коронавируса скончались еще 4 человека
БАКУ/Trend/ - До настоящего времени в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 139 человек.
Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает в среду Trend.
По его словам, за прошлые сутки зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом.
Джаханпур отметил, что из-за заражения данным вирусом в Иране уже скончались 19 человек, включая четверых минувшие сутки.
Напомним, что еще вчера число зараженных составляло 95 человек.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеиддова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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