"Азерэнержи" назвал причину перебоев в электроснабжении в Баку
БАКУ/Trend/ - ОАО "Азерэнержи" назвал причину перебоев в электроснабжении в Баку.
Как сообщил в четверг Trend начальник Центра связей с общественностью и медиа Теймур Абдуллаев, в результате аварии, произошедшей на высоковольтной линии электропередач, охватывающей некоторые территории Сураханского и Низаминского районов Баку, в подаче электричества возникли перебои.
В результате оперативной деятельности сотрудников "Азерэнержи" подача электричества была восстановлена.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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