БАКУ/Trend/ - ОАО "Азерэнержи" назвал причину перебоев в электроснабжении в Баку.

Как сообщил в четверг Trend начальник Центра связей с общественностью и медиа Теймур Абдуллаев, в результате аварии, произошедшей на высоковольтной линии электропередач, охватывающей некоторые территории Сураханского и Низаминского районов Баку, в подаче электричества возникли перебои.

В результате оперативной деятельности сотрудников "Азерэнержи" подача электричества была восстановлена.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)