В Азербайджане пресечена контрабанда наркотиков на границе с Ираном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) за последнюю неделю пресекли провоз через государственную границу около 10,5 кг наркотических средств, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу.

Так, в результате мер, принятых по поступившим оперативным данным, на территории погранотряда "Гёктепе" были обнаружены и изъяты 2 кг героина, 1 кг 950 г метамфетамина, а на территории погранотряда "Лянкяран" - 4 кг 730 г героина и 1 кг 770 г метамфетамина.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)