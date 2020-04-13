В Азербайджане пресечена контрабанда наркотиков на границе с Ираном (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) за последнюю неделю пресекли провоз через государственную границу около 10,5 кг наркотических средств, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу.
Так, в результате мер, принятых по поступившим оперативным данным, на территории погранотряда "Гёктепе" были обнаружены и изъяты 2 кг героина, 1 кг 950 г метамфетамина, а на территории погранотряда "Лянкяран" - 4 кг 730 г героина и 1 кг 770 г метамфетамина.
По данным фактам продолжаются оперативно-следственные меры.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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