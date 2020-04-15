МВД Азербайджана: За прошедшие два дня арестованы в административном порядке 26 нарушителей карантина

Происшествия 15 апреля 2020 14:01 (UTC+04:00)
МВД Азербайджана: За прошедшие два дня арестованы в административном порядке 26 нарушителей карантина

БАКУ /Trend/ - В рамках контрольных мер с 13 по 15 апреля были выявлены четыре объекта общепита, которые, нарушив режим карантина, продолжали деятельность. В отношении каждого из владельцев этих объектов были применены административные санкции в виде штрафа.

Об этом сообщили в среду Trend в пресс-службе МВД Азербайджана.

В течение этого периода за попытку пересечь специальные полицейские посты и нарушение карантинного режима в городах и районах Азербайджана по соответствующей статье Кодекса об административных проступках были оштрафованы 7314 человек, в административном порядке арестованы 26 человек, в отношении трех человек по одному уголовному делу была избрана мера пресечения в виде ареста.

В то же время три человека были арестованы в административном порядке, а трое – оштрафованы за распространение в социальных сетях дезинформации в связи с коронавирусной инфекцией.

МВД Азербайджана вновь призывает граждан действовать согласно мерам самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости, свести к минимуму контакты с другими лицами, при общении соблюдать расстояние в два метра, а также соблюдать все требования Оперативного штаба при Кабинете министров.

(Текст: Турал Гараджаев)

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