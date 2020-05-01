Возбуждены уголовные дела против представителей глав Исполнительной власти четырех районов Азербайджана

Происшествия 1 мая 2020 14:59 (UTC+04:00)
Возбуждены уголовные дела против представителей глав Исполнительной власти четырех районов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Органы прокуратуры Азербайджана продолжают предпринимать меры по контролю соблюдения правил особого режима карантина, а также выявлению нарушений в ходе реализации соцпомощи уязвимым группам населения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

Были рассмотрены обращения, поступившие в районные прокуратуры от местных исполнительных властей о допущении таких противоправных действий некоторыми должностными лицами административно-территориальных представительств глав Исполнительной власти Масаллинского, Губинского, Джалилабадского и Зардабского районов.

В ходе расследований было установлено, что представитель по административно-территориальному округу поселка Аркиван главы ИВ Масаллинского района Исраиль Тагиев, совершив служебный подлог, с 1 по 29 апреля выдал незаконные справки 74 лицам, желающим свободно передвигаться во время режима карантина.

Также представитель по административно-территориальному округу села Владимировка главы ИВ Губинского района Ислам Абаев, совершив служебный подлог, выдавал отдельным лицам незаконные справки о выезде в Гусарский район.

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