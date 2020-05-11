Начался пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на территории рынка строительных материалов EuroHome, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, на место происшествия были немедленно привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и службы спасения особого риска министерства.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.
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