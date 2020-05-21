Арестована группа должностных лиц Госпогранслужбы Азербайджана (ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В отношении шести офицеров Государственной пограничной службы Азербайджана избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры, сообщает Trend.

В сообщении говорится: "К сожалению, в последнее время на примере некоторых чиновников наблюдаются случаи злоупотребления должностными полномочиями. Такие действия, которые вызывают негативное отношение в нашем обществе, решительно разоблачаются и должностные лица, которые совершают такие действия, привлекаются к ответственности.

Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура осуществили соответствующие мероприятия по предотвращению противоправных действий некоторых должностных лиц, наносящих ущерб государственным интересам в области обеспечения охраны и неприкосновенности государственной границы Азербайджана, в том числе режима в пограничных водах.

В последнее время в рамках этих мер были расследованы события, связанные с незаконным пересечением государственной границы в Каспийском море и иными противоправными действиями.

В результате проведенных совместных оперативно-следственных мероприятий установлено, что заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), генерал-лейтенант Нагиев Афган Вели оглу и его подчиненные - начальник береговой охраны ГПС - полковник Панахов Немат Гаджи оглу, полковник-лейтенант Велиев Эльчин Вагиф оглу, полковник Азизов Самиг Юсиф оглу, полковник-лейтенант Мурадов Сакит Юсиф оглу, майор Намазов Музаффар Гафиль оглу и другие, злоупотребив своими должностными полномочиями, получали деньги в качестве взятки за создание условий для ведения незаконной рыбной ловли в Каспийском море. В ходе следствия было установлено, что указанные должностные лица в конце каждого месяца передавали Афгану Нагиеву в его служебном кабинете крупную сумму денежных средств, полученных в качестве взятки от граждан, а Афган Нагиев, с целью их распределения среди других членов группы этих средств, возвращал им определенный процент.

В ходе осмотра служебных помещений должностных лиц ГСБЭП и мест их проживания, были выявлены и изъяты различные записи о полученных ими денежных средствах, а также и сами денежные средства, хранящиеся в различной валюте, другие документы и доказательства, имеющие значение для дела.

По данному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 311.3.1 Уголовного кодекса Азербайджана, указанные лица были привлечены в качестве обвиняемых, в их отношении решением Бакинского военного суда были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и дополнительные меры пресечения в виде отстранения от должности.

В настоящее время продолжаются совместные необходимые оперативные следственные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности всех подозреваемых лиц в рамках данного уголовного дела, а также сотрудников других соответствующих государственных структур, причастных к совершенным правонарушениям".