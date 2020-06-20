Взрыв произошел в жилом доме в Евлахе, есть пострадавший

БАКУ /Trend/ - В селе Ашагы Буджаг Евлахского района произошел взрыв в одноэтажном трехкомнатном доме, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, в результате пожара, возникшего после взрыва, сгорел потолок дома на площади 15 квадратных метров. Ударная волна взрыва выбила входную дверь. Отмечается, что во время происшествия один человек пострадал.

Остальная часть дома защищена от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

В связи с происшествием проводится расследование со стороны соответствующих структур.