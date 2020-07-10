Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала сообщение о смерти военнослужащего

БАКУ /Trend/ - В ряде СМИ и социальных сетях распространилась ложная информация о том, что якобы на теле жителя села Учгюн Губинского района Фарди Яралиева, который утонул в реке Алазань во время прохождения военной службы, были обнаружены признаки насилия, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Информация, распространенная в СМИ с целью создания искусственного ажиотажа, опровергается, поскольку не соответствует действительности.

«На основании информации, поступившей в военную прокуратуру Загатальского района из Н-ской воинской части Государственной пограничной службы о том, что военнослужащий Фарди Намиг оглу Яралиев утонул в реке Алазань, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, были отобраны в качестве вещественных доказательств предметы, представляющие важность для расследования, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, осуществлены другие процессуальные действия. По факту в военной прокуратуре Загатальского района возбуждено уголовное дело по ст. 342.1-1 (халатное отношение к службе, причинившее существенный вред) УК Азербайджана, создана следственная группа из профессиональных сотрудников прокуратуры.

В процессе осмотра и аутопсии на теле Фарди Яралиева никаких повреждений или следов от них обнаружено не было.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Генеральная прокуратура Азербайджана призывает СМИ не распространять недостоверную и неточную информацию», - отмечается в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)