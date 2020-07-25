Украинская полиция распространила информацию о 2 раненых азербайджанских студентах в Киеве (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В столице Украины - Киеве ранены два иностранных студента.
Об этом официальную информацию распространила украинская полиция, сообщает в субботу Trend.
Согласно сообщению, в 02:30 часов по местному времени в Киеве неизвестные лица открыли стрельбу по двум иностранным студентам. В результате двое студентов 20 лет были ранены. Один из раненых был доставлен в больницу скорой помощи, другой отказался ехать в больницу.
По факту возбуждено уголовное дело.
Отметим, что председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов сказал, что раненые - студенты азербайджанцы.
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