В Азербайджане произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Девятого августа в 22:43 по местному времени на территории Агсуинского района, в 14 километрах к юго-западу от станции Пиргулу произошло землетрясение.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Магнитуда подземных толчков составила 3,1. Землетрясение не ощущалось.
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