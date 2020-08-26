Задержан пассажир, ударивший водителя автобуса в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Задержан житель Абшеронского района Анар Нематли (1993 года рождения), совершивший в автобусе хулиганский поступок, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции города Баку.

В связи с тем, что в его действиях содержаться признаки правонарушения, предусмотренного статьями 510, 535 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана (мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию сотрудника полиции), собранные в его отношении материалы были направлены на рассмотрение в Наримановский районный суд.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)