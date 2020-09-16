Уголовное дело в отношении лиц, производивших и продававших контрафактные алкогольные напитки в Баку, направлено в суд

Генпрокуратура Азербайджана распространила сообщение о лицах, продавших неконтрафактную алкогольную продукцию, приведших к смерти 2 лиц

БАКУ /Trend/ - В Следственном управлении Генпрокуратуры продолжается уголовное дело, возбужденное по фактам смерти от отравления спиртными напитками жителей Баку Сархана Байрамова, Мустафы Мустафаева и Юсифа Гусейнова, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Была создана следственная группа из профессиональных сотрудников прокуратуры, осуществлены неотложные следственные действия.

Следствием было установлено, что Вургун Ибадов, осуществлявший розничную продажу плодоовощной продукции в торговом центре «Яшыл базар» на проспекте Хатаи в Наримановском районе Баку, с целью получения прибыли покупал у Азима Гусейнова, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, алкогольные напитки неизвестного происхождения, изготовленные кустарным способом и не соответствующим нормам, и впоследствии продавал их.

Были выявлены основательные подозрения в том, что эти спиртные напитки с содержанием метилового спирта стали причиной отравления трех лиц, в том числе, смерти Герая и Ромела Багировых и причинения легкого вреда здоровью Хайяма Багирова.

За указанные незаконные действия Вургуну Ибадову и Азиму Гусейнову предъявлены обвинения по ст. 200.4 (обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции, причинившие по неосторожности смерть потерпевшему или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР, решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Из материалов уголовного дела было выделено уголовное дело по обвинению арестованных Азима Гусейнова и Вургуна Ибадова, предварительное следствие было завершено.

28 августа 2020 года уголовное дело было отправлено для рассмотрения в Насиминский районный суд.

(Текст: Кямаля Сеидова.)