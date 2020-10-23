С начала армянской провокации погибли 63 и ранены 298 мирных жителей Азербайджана- Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября по сегодняшний день в результате обстрелов ВС Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 63 и ранены 298 мирных жителей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Кроме того, в непригодное состояние пришли 398 гражданских объектов, 90 многоэтажных жилых зданий и 2 156 частных домов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)