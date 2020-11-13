Фахраддин Аббасов повесился после освобождения города Шуша - Пенитенциарная служба

БАКУ /Trend/ - 9 ноября 2020 года Фахраддин Аббасов, отбывавший наказание в тюрьме Пенитенциарной службы, совершил попытку самоубийства. Сотрудники тюрьмы немедленно перевели его в медико-санитарную часть учреждения, но, несмотря на то, что Аббасову была оказана первичная экстренная медицинская помощь, спасти его жизнь не удалось, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Пенитенциарную службу.

В ходе расследования было установлено, что в последнее время, в период содержания в тюрьме, он гневно воспринимал новости об успешной контрнаступательной операции нашей армии и освобождении наших земель, а после освобождения города Шуша испытал глубокое психологическое потрясение и предпринял попытку самоубийства.

Следует отметить, что Аббасов был приговорен к лишению свободы за сотрудничество с органами спецслужб Армении, за государственную измену, совершение уголовных действий против территориальной целостности страны, разжигание межнациональной розни.