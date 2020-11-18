В автомобиле, задержанном на комендантском посту в Джабраиле, обнаружены боеприпасы

Происшествия 18 ноября 2020 13:04 (UTC+04:00)
В автомобиле, задержанном на комендантском посту в Джабраиле, обнаружены боеприпасы

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Джабраильского РОП 15 ноября примерно в 17:00 на комендантском посту у въезда в район был остановлен автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем Губадлинского района Р. Гусейновым.

Как сообщили в среду Trend в МВД, в ходе досмотра машины был обнаружен железный ящик, в котором находились 10 единиц запалов для ручных гранат.

Гусейнов был задержан сотрудниками полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК Азербайджана (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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