В Физулинском районе подорвались на мине 4 гражданских лица - Генпрокуратура (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы минировали территории во время отступления, вызванного успешными операциями азербайджанской армии.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, автомобиль Toyota c госрегистрационным номером 90-BL-558, в котором находились Гаджиев Шакир Магеррам оглу, Гаджиев Фирудин Магеррам оглу, Гусейнов Зульфугар Адыширин оглу и Адильзаде Зибейда Шакир гызы, во время движения на территории освобожденного от оккупации села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района подорвался, согласно первичному предположению, на танковой мине. Все вышеперечисленные гражданские лица погибли.

Сотрудники прокуратуры немедленно выехали на место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, выполнены другие процессуальные действия.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) и по другим статьям УК. Ведение следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры продолжают интенсивные следственные мероприятия.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)