В модульной больнице в Зыге никакого взрыва не было - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана прокомментировало информацию о взрыве в принадлежащей Медцентру министерства больнице модульного типа для больных коронавирусом.

Как сообщили в четверг Trend в МЧС, распространившаяся информация не имеет никаких оснований.

"В принадлежащей Медцентру министерства и расположенной в поселке Зыг больнице модульного типа для больных коронавирусом никакого инцидента не происходило. К сожалению, некоторые СМИ распространяют такую ​​ложную и клеветническую информацию без каких-либо разъяснений, даже не принимая во внимание семей и родственников людей, которые проходят лечение в этой больнице. Еще раз отметим, что никаких инцидентов или взрывов со смертельным исходом в больнице не было. МЧС призывает СМИ проявлять деликатность при распространении таких новостей, не создавать путаницы и беспокойства в обществе, а также уточнять информацию в министерстве", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)