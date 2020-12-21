В Баку "Камаз" создал аварийную ситуацию (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия 21 декабря 2020 09:55 (UTC+04:00)
В Баку "Камаз" создал аварийную ситуацию (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку водитель груженого "Камаза" создал аварийную ситуацию, сообщает в понедельник Trend .

Согласно информации, накануне вечером в Хатаинском районе столицы водитель мешавшего движению других автомобилей "Камаза" не подчинился требованию полиции остановиться.

Выехав на встречную полосу, "Камаз" вновь создал реальную опасность для других автомобилей и продолжил движение.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

В Баку "Камаз" создал аварийную ситуацию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку "Камаз" создал аварийную ситуацию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Баку "Камаз" создал аварийную ситуацию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Баку "Камаз" создал аварийную ситуацию (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Узбекнефтегаз закупит запасные части для газопоршневого двигателя
Узбекнефтегаз закупит запасные части для газопоршневого двигателя
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» привлечет услуги по обслуживанию оборудования
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» привлечет услуги по обслуживанию оборудования
Казахстанская компания по управлению электросетями привлечет услуги мониторинга авто
Казахстанская компания по управлению электросетями привлечет услуги мониторинга авто
Loading Bars
Лента новостей
40 долларов за селфи с паспортом: «Лаборатория Касперского» проанализировала стоимость данных на чёрном рынке Общество 10:36
Автобензин туркменского производства был реализован ряду стран на бирже Туркменистана Бизнес 10:31
Узбекистан в январе-ноябре увеличил выпуск автомобилей на 2,93% Узбекистан 10:31
Туркменистан заключит с Афганистаном дополнительные соглашения по поставкам электроэнергии Энергетика 10:29
Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 3,53% Узбекистан 10:28
В части Сумгайыта сегодня не будет воды Общество 10:27
Помощь от Группы Компаний “Yeni Hayat” в размере 1 000 000 манатов в Фонд Гейдара Алиева на восстановление всех религиозных храмов, расположенных на освобожденных землях! Общество 10:26
В Азербайджане существенно увеличилось производство нефтяного битума Энергетика 10:25
Цены на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:22
Какие страны посещали с начала года граждане Азербайджана? Туризм 10:14
Армяне разрушили мавзолей азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа в городе Шуша (ВИДЕО) Общество 10:06
Драгоценные металлы в Азербайджане дорожают Финансы 10:00
В Баку "Камаз" создал аварийную ситуацию (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 09:55
В Казахстане представлен закон по вопросам восстановления экономического роста Финансы 09:44
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:41
В своем выступлении Президент Азербайджана направил месседж странам, желающим покровительствовать Армении - эксперт Политика 09:27
Трамп продлил финансирование правительства США на сутки США 08:53
Суд Гонконга признал конституционным указ о запрете масок для демонстрантов Другие страны 08:34
Финляндия может многое предложить Азербайджану в плане диверсификации экономики от нефти и газа - министерство Энергетика 08:18
Южная Корея назначила нового спецпредставителя по КНДР Другие страны 08:12
В триквеле "Человеке-пауке" ожидают девять злодеев Marvel В мире 07:54
Игрок «Реала» Бензема побил достижение Роналду Спорт 07:31
652 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:15
Минэкономики Грузии не видит поводов для беспокойства из-за роста внешнего долга Грузия 07:05
Объем иностранных инвестиций в промышленность Ирана вырос на 71% за восемь месяцев Экономика 07:00
Китай к середине февраля проведет вакцинацию 50 млн человек от COVID-19 Другие страны 06:48
Цена нефти Brent падает на 3% Энергетика 06:37
Канада приостанавливает авиасообщение с Великобританией Другие страны 06:25
Кабмин Японии принял проект госбюджета Другие страны 06:02
Палата представителей Конгресса США продлила финансирование правительства еще на сутки США 05:41
Во Франции создали аппарат, очищающий воздух от более чем 90% коронавирусов Европа 05:25
Казахстан принимает меры для сокращения рисков в сегменте потребительского кредитования Финансы 05:00
Трамп дождется инаугурации Байдена, чтобы объявить о планах на 2024 год США 04:47
Ученые рассказали о потере зрения у пациентов с COVID-19 В мире 04:32
В Конгрессе США согласовали пакет мер стимулирования экономики на $900 млрд США 04:13
Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон признан спортсменом года по версии Би-би-си Спорт 03:58
В Британии экстренно созвали заседание кабмина из-за выявления новой мутации коронавируса Европа 03:44
Байден не будет обсуждать с новым главой Минюста США дело своего сына США 03:28
Свыше 21 тысячи человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 03:11
Британия и Евросоюз не успели завершить переговоры по Brexit Европа 02:47
Месси поблагодарил Пеле за поздравление с повторением его рекорда Спорт 02:33
Саудовская Аравия приостановила международное авиасообщение Арабские страны 02:16
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом Россия 01:59
Латвия с 21 декабря приостанавливает пассажирское сообщение с Великобританией Европа 01:43
Астрономы рассказали о соединении Сатурна и Юпитера В мире 01:27
Стоимость биткоина превысила отметку в $24 тыс. Финансы 01:09
Израиль приостанавливает авиарейсы из Великобритании, Дании и ЮАР Израиль 00:41
Власти Турции решили временно приостановить полеты из Британии, Дании, Нидерландов и ЮАР Турция 00:23
В Италии выявлен случай заражения новой вариацией коронавируса Европа 00:15
В Кыргызстане с начала года объем прибыли предприятий реального сектора экономики сократился более чем в 20 раз Кыргызстан 00:03
ЕС выделит Грузии еще 55 млн евро на развитие сельского хозяйства Грузия 00:01
Эстония приостановила авиасообщение с Британией до конца года Европа 20 декабря 23:48
В Испании усилят контроль за наличием тестов на коронавирус от прибывающих из Британии Европа 20 декабря 23:39
Италия из-за коронавируса вводит запрет на въезд из Великобритании Европа 20 декабря 23:27
У берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 Другие страны 20 декабря 23:16
Производство алюминиевых слитков в Иране планируется увеличить на 63 % к концу года Экономика 20 декабря 23:05
Более 795 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки - ВОЗ Другие страны 20 декабря 22:53
"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу Другие страны 20 декабря 22:37
Внешнеторговый оборот Узбекистана снизился на 13% по итогам 11 месяцев Узбекистан 20 декабря 22:31
Больше грузинских фермеров стали пользоваться госпрограммой агрострахования Грузия 20 декабря 22:20
Представители ЕС проведут заседание из-за мутации коронавируса в Великобритании Европа 20 декабря 22:13
В команде Байдена уверены в эффективности вакцин против нового штамма коронавируса США 20 декабря 22:02
В Азербайджане доля страхования в ВВП может увеличиться Финансы 20 декабря 22:00
В Азербайджане увеличилось производство стройматериалов Строительство 20 декабря 22:00
Германия прекращает пассажирское авиасообщение c Великобританией до 6 января Европа 20 декабря 21:39
В Великобритании выявили рекордные 35,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 20 декабря 21:26
По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo начали кампанию в поддержку наших военнослужащих на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО) Общество 20 декабря 20:56
Народные артисты Сафа Мирзагасанов и Евгения Невмержицкая признались в любви к родному театру (ФОТО) Культура 20 декабря 20:40
Иран занимает 18-е место в мире по производству алюминия Экономика 20 декабря 20:27
В Грузии появились элементы стабилизации ситуации с коронавирусом Грузия 20 декабря 20:19
Оппозиция в ЦАР призвала власти отложить президентские и всеобщие выборы Другие страны 20 декабря 20:18
Теперь казахстанцы могут получить техпаспорт на недвижимость онлайн Казахстан 20 декабря 20:13
ОЭСР надеется на совместную с Туркменистаном работу по упрощению процедур торговли и связей в Центральной Азии Бизнес 20 декабря 20:00
Азербайджан увеличил производство сельскохозяйственной продукции Бизнес 20 декабря 19:46
Сальдо внешнеторгового оборота между Азербайджаном и Вьетнамом стало положительным Бизнес 20 декабря 19:46
Власти США ожидают, что в январе в стране будет доступно три вакцины от коронавируса США 20 декабря 19:45
Меркель намерена добиваться закрытия границ ЕС для британцев Европа 20 декабря 19:26
Нидерланды запретили пассажирское авиасообщение с Британией из-за нового типа коронавируса Транспорт 20 декабря 19:05
Футболист "Милана" Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионата Италии Спорт 20 декабря 18:47
Власти Испании призвали ЕС к координации по ситуации с коронавирусом в Британии Европа 20 декабря 18:37
Американская военная автоколонна въехала из Ирака на территорию Сирии Арабские страны 20 декабря 18:13
Израиль намерен закрыть въезд из ряда стран из-за нового типа коронавируса Израиль 20 декабря 17:54
Россия и Саудовская Аравия подтвердили приверженность действующим договоренностям ОПЕК+ Энергетика 20 декабря 17:36
Мы призываем Палату представителей парламента Нидерландов отказаться от своей односторонней позиции - МИД Азербайджана Политика 20 декабря 17:09
Скончался известный азербайджанский актер Атабала Сафаров Социум 20 декабря 16:55
С завтрашнего дня парламент начнет слушания представленных кандидатов в члены кабинета министров Грузия 20 декабря 16:55
Ограничительные меры усилят с 25 декабря до 5 января в Казахстане Казахстан 20 декабря 16:53
За минувшие сутки от COVID-19 в Иране скончались 177 человек Общество 20 декабря 16:50
В Азербайджане выявлено еще 2961 случаев заражения коронавирусом, 4317 человек вылечились Общество 20 декабря 16:42
100-летие Бакинской русдрамы: Вехи истории с Олегом Амирбековым (ВИДЕО) Культура 20 декабря 16:23
В Чехии вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря Европа 20 декабря 16:02
Самые яркие воспоминания и добрые знаки народной артистки Азербайджана Людмилы Духовной Культура 20 декабря 15:44
В Гвинейском заливе пираты атаковали контейнеровоз, принадлежащий датской компании Другие страны 20 декабря 15:35
Турецкие музыканты отметили победу Азербайджана онлайн-проектом "Джан Карабах" (ВИДЕО) Культура 20 декабря 15:14
Руководитель цифрового торгового хаба Азербайджана о новых возможностях системы ИКТ 20 декабря 15:11
Инвестиции в грузинскую свободную индустриальную зону Поти диверсифицированы по странам региона Бизнес 20 декабря 15:07
Армия может и должна стать элитой общества Точка зрения 20 декабря 15:01
В Грузии выявлен 1731 новый случай коронавируса Грузия 20 декабря 14:19
Свыше 15 тысяч человек трудоустроены в столице Казахстана по Дорожной карте занятости Экономика 20 декабря 14:15
Министр нефти Ирана 21 декабря встретится с вице-премьером России Иран 20 декабря 14:11
Все новости