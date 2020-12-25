В Исмаиллы произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В 17:14 по бакинскому времени в 16 километрах к югу от сейсмологической станции Хыналыг на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение.
Как сообщили в пятницу Trend в Республиканском центре сейсмологической службы, магнитуда землетрясения составила 3,1 балла.
Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километра. Подземные толчки не ощущались.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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