Гражданин, подорвавшийся на мине в Физулинском районе, скончался в больнице - Генеральная прокуратура

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики распространила новую информацию о гражданине, подорвавшемся на мине в Физулинском районе, передает Trend со сылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что 1 января гражданин Азербайджанской Республики Бабаев Забиль Габиль оглу подорвался на мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района, в результате чего получил тяжелые ранения.

Несмотря на то, что Забиль Бабаев был доставлен в больницу и ему была оказана необходимая медицинская помощь, он скончался.

По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) и др. Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. Проведение следствия поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят интенсивные следственные мероприятия.