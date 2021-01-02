В Баку горит ресторан (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)
(первая версия в 15:05)
БАКУ /Trend/ - В Баку на ул. Алияра Алиева продолжаются работы по тушению пожара в ресторане, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Сообщается, что на «горячую линию – 112» МЧС поступила информация том, что по ул. Алияра Алиева в Наримановском районе Баку горит ресторан.
На место происшествия привлечены подразделения пожарной бригады МЧС.
В настоящее время работы по тушению продолжаются.
Дополнительная информация будет предоставлена.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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