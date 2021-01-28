Начато расследование по факту подрыва тракториста на мине в Тертере

Происшествия 28 января 2021 17:16 (UTC+04:00)
Начато расследование по факту подрыва тракториста на мине в Тертере

БАКУ /Trend/ - В Тертерской районной прокуратуре начато расследование по факту подрыва тракториста на противотанковой мине.

Как сообщили в четверг Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, около полудня 28 января 2021 года гражданин Азербайджана 1987 года рождения Алекперов Эльгюн Махмуд оглу во время работы на тракторе на освобожденной от оккупации территории Тертерского района подорвался на противотанковой мине, получив телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры и полиции немедленно выехали на место происшествия, осмотрели территорию, была назначена судебно-медицинская экспертиза и осуществлены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время в связи с этим фактом в Тертерской районной прокуратуре ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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