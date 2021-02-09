Заведующая почтовым отделением ООО "Азерпочт" арестована в зале суда

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над начальником почтового отделения № 81 почтового филиала № 5 ООО "Азерпочт" Суджаят Алекперовой, обвиняемой в присвоении средств в особо крупном размере.

Как передает во вторник Trend, в ходе процесса под председательством судьи Азада Меджидова зачитан приговор.

Согласно приговору, Алекперова лишена свободы сроком на 5,5 лет и арестована в зале суда.

Отметим, что согласно материалам дела, во время аудиторской проверки в почтовом отделении, которым руководила Суджаят Алекперова, была выявлена нехватка 25 398 манатов и 16 000 долларов США.

Ей было выдвинуто обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение средств в особо крупном размере) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)