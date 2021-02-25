В Баку со вчерашнего дня произошло 41 ДТП

БАКУ /Trend/ - Вчера больше всего ДТП произошло в высоких точках города, сказал в четверг Trend начальник отдела Государственной дорожной полиции Главного управления полиции г. Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

"Это Локбатанская дорожная развязка, 3-я внешнекольцевая дорога, в направлении "Шамахинской дороги", вблизи станции метро "20 Января", на просп. Зии Буниятова, Бабека и Тбилисском проспекте, в пос. Гюнешли, на территориях Сураханского и Ясамальского районов. Больше всего ДТП произошло в Ясамальском районе и пос. Гюнешли, где много крутых спусков и подъемов", - сказал Асадов.

Напомним, что со вчерашнего дня в Баку произошло 41 дорожно-транспортное происшествие.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)