В Баку со вчерашнего дня произошло 41 ДТП
БАКУ /Trend/ - Вчера больше всего ДТП произошло в высоких точках города, сказал в четверг Trend начальник отдела Государственной дорожной полиции Главного управления полиции г. Баку полковник полиции Вагиф Асадов.
"Это Локбатанская дорожная развязка, 3-я внешнекольцевая дорога, в направлении "Шамахинской дороги", вблизи станции метро "20 Января", на просп. Зии Буниятова, Бабека и Тбилисском проспекте, в пос. Гюнешли, на территориях Сураханского и Ясамальского районов. Больше всего ДТП произошло в Ясамальском районе и пос. Гюнешли, где много крутых спусков и подъемов", - сказал Асадов.
Напомним, что со вчерашнего дня в Баку произошло 41 дорожно-транспортное происшествие.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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