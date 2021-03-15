В Ходжавенде мирный житель подорвался на мине

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях в Ходжавендском районе Азербайджана на мине подорвался Иман Бахшалиев (1980 года рождения), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ходжавендскую районную прокуратуру.

Как было установлено, инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ.

В результате взрыва мины мужчина получил многочисленные травмы, кроме того, ему оторвало часть ноги ниже голени.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)