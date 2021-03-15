В Ходжавенде мирный житель подорвался на мине
БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях в Ходжавендском районе Азербайджана на мине подорвался Иман Бахшалиев (1980 года рождения), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ходжавендскую районную прокуратуру.
Как было установлено, инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ.
В результате взрыва мины мужчина получил многочисленные травмы, кроме того, ему оторвало часть ноги ниже голени.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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