За год в общественных местах в Азербайджане задержали 2 тыс. больных коронавирусом - МВД

БАКУ /Trend/ - За год (с 14 марта прошлого года по 15 апреля текущего года) в общественных местах в Азербайджане были задержаны более двух тысяч активных больных коронавирусом.

Об этом в четверг сообщили в ответ на запрос Trend в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в отношении 912 человек было возбуждено уголовное дело, против 142 из них - в текущем году.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают контрольно-профилактические меры в рамках предотвращения распространения коронавируса на территории страны, сказали в пресс-службе МВД.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)