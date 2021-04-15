За год в общественных местах в Азербайджане задержали 2 тыс. больных коронавирусом - МВД
БАКУ /Trend/ - За год (с 14 марта прошлого года по 15 апреля текущего года) в общественных местах в Азербайджане были задержаны более двух тысяч активных больных коронавирусом.
Об этом в четверг сообщили в ответ на запрос Trend в пресс-службе МВД.
Согласно информации, в отношении 912 человек было возбуждено уголовное дело, против 142 из них - в текущем году.
Сотрудники органов внутренних дел продолжают контрольно-профилактические меры в рамках предотвращения распространения коронавируса на территории страны, сказали в пресс-службе МВД.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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