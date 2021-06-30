Заседание суда над 13 армянскими террористами перенесено на 1 июля

Происшествия 30 июня 2021 10:13 (UTC+04:00)
Заседание суда над 13 армянскими террористами перенесено на 1 июля

БАКУ /Trend/ - Перенесено заседание суда над членами террористической вооруженной группировки, состоящей из граждан Армении - Карапетяна Рафика Робертовича, Голояна Гургена Ованнесовича, Тадевосяна Грайра Сержовича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Ергиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армена Вазгеновича, Мартоняна Манука Ованесовича, Анбарданяна Мелсома Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича, сообщает в среду Trend.

Заседание под председательством судьи Азада Меджидова пройдет первого июля.

Ранее было завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, которые после объявления о прекращении огня, оговоренного подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, незаконно и тайно проникнув на азербайджанскую территорию, совершили террористическо - подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана.

Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, за период до 13 декабря 2020 года совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана, либо международными организациями.

Следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами в отношении 13 членов незаконного вооруженного формирования по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджанской Республики, было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджана, было направлено на рассмотрение в суд.

(Автор: Самир Али. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Баку прошло дефиле национальной одежды (ФОТО)
В Баку прошло дефиле национальной одежды (ФОТО)
Преврати свои фантазии в сумки! В Баку наградили победителей оригинального конкурса (ФОТО)
Преврати свои фантазии в сумки! В Баку наградили победителей оригинального конкурса (ФОТО)
В Баку прошло дефиле адаптивной моды – мир красоты без границ и с удобством (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошло дефиле адаптивной моды – мир красоты без границ и с удобством (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Парагвай получил очередную партию вакцины "Спутник V" Россия 10:38
В Великобритании Google обязали бороться с мошеннической рекламой Европа 10:36
Прибыль грузинских банков возросла Финансы 10:33
USAID примет участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) Экономика 10:30
Завершился официальный визит Садыра Жапарова в Таджикистан Кыргызстан 10:30
Спикер парламента Азербайджана поблагодарила венгерскую сторону за помощь в разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО) Политика 10:23
Армянские боевики, пытавшие азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны, дают показания (ФОТО) Происшествия 10:19
Заседание суда над 13 армянскими террористами перенесено на 1 июля Происшествия 10:13
Евро дорожает к доллару перед статистикой по еврозоне Европа 10:00
Крупнейший город центральной Австралии закрыли на карантин Другие страны 09:56
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США Энергетика 09:50
Узбекистан, Россия рассмотрели дальнейшие перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли Узбекистан 09:31
«Туркменгаз» объявил тендер на капремонт газотурбинных двигателей Тендеры 09:24
В рамках азербайджанского председательства состоялось очередное пленарное заседание группы Движения неприсоединения при ЮНЕСКО (ФОТО) Политика 09:18
Португалия освободила от карантина прилетающих в страну детей Европа 08:54
Индонезийские спасатели возобновили поиск шестерых пассажиров затонувшего парома Другие страны 08:37
ЕС готовит Долгосрочную энергетическую стратегию развития Азербайджана (Интервью) Экономика 08:25
Главы МИД России и Турции обсудят ситуацию на Южном Кавказе Россия 07:53
Исследователи нашли останки первой жертвы чумы Другие страны 07:47
Ким Чен Ын заявил о "тяжелом инциденте" из-за провала противоэпидемических усилий Другие страны 07:27
В Канаде к 2035 году будут продавать автомобили только с нулевым уровнем выбросов Другие страны 07:10
Премьер-министр Японии в 2020 году заработал около $350 тыс. Другие страны 06:51
Неизвестные забросали камнями автомобиль министра транспорта Колумбии Другие страны 06:36
Палата представителей США поддержала демонтаж статуй конфедератов в Конгрессе США 06:09
На Кубе более 1 млн человек прошли полный цикл вакцинации от коронавируса Другие страны 05:48
США заявили о возможности вывода войск из Афганистана в течение нескольких дней США 05:35
Власти Доминиканы продлили до конца августа режим ЧП из-за коронавируса Другие страны 05:13
ВОЗ объявила Китай страной, свободной от малярии Другие страны 04:54
Более 100 человек могли стать жертвами аномальной жары в Канаде (Обновлено) Другие страны 04:37
В Чехии около 30 тыс. семей остались без света из-за ливней Европа 04:14
Байден намерен починить в США старые трубопроводы и наладить скоростной интернет США 03:47
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12 США 03:13
Определились все четвертьфиналисты Евро-2020 Спорт 03:00
На юго-востоке Турции предотвращен теракт: нейтрализованы 3 террориста Турция 02:45
США после вывода войск продолжат оказывать помощь силам безопасности Афганистана - Блинкен США 02:12
Сборная Украины обыграла шведов и стала последним четвертьфиналистом Евро Спорт 01:51
Бразилия приостановит закупку вакцины Covaxin на фоне обвинений в коррупции Другие страны 01:39
В Пентагоне уточнили цели ударов США по Сирии и Ираку США 01:25
Президенты Турции и Туркменистана обсудили перспективы развития двусторонних отношений Турция 01:09
SpaceX перенесла на 30 июня запуск ракеты с частными и государственными микроспутниками США 00:52
Блинкен заявил, что США и Иран устранили только часть из имеющихся разногласий США 00:36
Армения и немецкая компания загрязняют реку Охчучай в катастрофических масштабах (ФОТО/ВИДЕО) Общество 00:15
Макрон объявил о финансировании в размере более €8 млрд на нужды научных исследований Европа 00:11
Главы МИД Израиля и ОАЭ подписали соглашение об экономическом сотрудничестве Израиль 29 июня 23:47
"Мои рассуждения" – В Азербайджане объявлен конкурс для подростков Звёздный мир 29 июня 23:42
Семьям, пострадавшим от ракетных ударов Армении по Гяндже, предоставлены новые квартиры Общество 29 июня 23:39
Министры ОПЕК+ перенесли заседание мониторингового комитета Энергетика 29 июня 23:21
Moderna заявила об эффективности ее вакцины против штамма "дельта" В мире 29 июня 23:07
В Грузии наблюдается снижение импорта оливок Бизнес 29 июня 22:40
Австрия планирует направить торговую миссию в Грузию - министерство Бизнес 29 июня 22:34
Иран входит в десятку производителей вакцины от COVID-19 в мире Общество 29 июня 22:21
Делегация Милли Меджлиса Азербайджана приняла участие в мероприятии в представительстве Тюркского совета в Будапеште (ФОТО) Политика 29 июня 22:20
Сборная Англии обыграла немцев и вышла в четвертьфинал Евро Спорт 29 июня 22:06
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы Общество 29 июня 21:55
Туркменистан увеличил импорт товаров из Испании Бизнес 29 июня 21:39
Азербайджанская компания ATEF Group поставила на Киевскую ГАЭС силовой трансформатор Экономика 29 июня 21:37
Казахстан и Беларусь обсудили вопросы взаимодействия по парламентской лини Казахстан 29 июня 21:33
Узбекистан и Турция заключили 15 торговых контрактов Узбекистан 29 июня 21:28
Главы и представители МИД G20 приняли декларацию о продовольственной безопасности В мире 29 июня 21:14
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 29 июня 20:54
В Азербайджане выявлено еще 87 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 70 человек Общество 29 июня 20:46
Утвержден генплан города Агджабеди Общество 29 июня 20:31
Кабмин Азербайджана принял постановление о работе общественного транспорта Общество 29 июня 20:01
Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате мира по акробатической гимнастике в Женеве (ФОТО) Общество 29 июня 20:01
Продолжается строительство автодороги Барда – Агдам (ФОТО) Общество 29 июня 19:42
Законопроект «О медиа» обсужден в АЗЕРТАДЖ (ФОТО/ВИДЕО) Общество 29 июня 19:40
Железнодорожный сектор имеет особое значение для германо-узбекского сотрудничества Транспорт 29 июня 18:22
Чешские компании активно участвуют в тендерах Грузии Транспорт 29 июня 18:13
Узбекско-корейское СП продлило тендер на привлечение транспортных услуг Тендеры 29 июня 18:10
Эта история началась в столице СССР, продолжилась в Азербайджане и завершилась на Кубе (ФОТО) Культура 29 июня 18:04
В Гахе провели мастер-класс по батутной гимнастике (ФОТО) Общество 29 июня 17:54
AzInTelecom приобретет систему охлаждения облачного хранилища Тендеры 29 июня 17:54
Посольство США назвало приоритетные проекты USAID в Туркменистане Бизнес 29 июня 17:49
Разработчик "Спутника V" заявил, что вакцинация третьей дозой препарата безопасна Россия 29 июня 17:44
В Азербайджане с 1 июля вступают в силу штрафы за использование одноразовой пластиковой посуды Общество 29 июня 17:43
В Грузии вырос импорт мобильных телефонов Бизнес 29 июня 17:36
В Азербайджане активизирована е-услуга «COVID-19 vaksin randevu» для вакцинации в июле Общество 29 июня 17:36
Как в Азербайджане появился штат Техас: караван Пойндекстера в горах Хызы, или Всадник без головы (ВИДЕО, ФОТО) Культура 29 июня 17:28
Между Азербайджаном и Турцией увеличена квота на двусторонние транзитные перевозки Транспорт 29 июня 17:24
Азербайджанский врач предупредил о возможности начала новой пандемии коронавируса Общество 29 июня 17:16
Производитель электронных сигарет в США выплатит $40 млн из-за рекламы среди подростков США 29 июня 17:14
"Эль-Аль" завершил возврат денег за билеты израильским клиентам Израиль 29 июня 17:11
Saudi Aramco может повысить цены на нефть для Азии Арабские страны 29 июня 17:09
ЕС вакцинировал от COVID-19 двумя дозами 41% взрослого населения Европа 29 июня 17:06
ЕБРР повысил прогноз экономического роста Грузии Бизнес 29 июня 16:58
Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 – генпрокуратура Политика 29 июня 16:55
Минздрав Туркменистана объявил тендер на закупку медоборудования Тендеры 29 июня 16:50
Неконтрактованный каспийский газ сталкивается с конкуренцией на основных направлениях экспорта Энергетика 29 июня 16:50
В Азербайджане наличие интернет-магазина увеличивает конкурентоспособность предпринимателя ИКТ 29 июня 16:42
Азербайджанские гимнастки завоевали бронзу на Всемирных соревнованиях в Женеве Общество 29 июня 16:37
Номинальные доходы населения Азербайджана незначительно сократились Финансы 29 июня 16:27
Schneider Electric может предоставить «умные» адаптированные решения для Карабаха (Эксклюзив) Экономика 29 июня 16:27
В Баку состоялась церемония награждения победителей конкурса газелей-романсов (ФОТО) Культура 29 июня 16:19
United Airlines заказала еще 200 лайнеров Boeing 737 MAX США 29 июня 16:16
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Азербайджане в июле-августе Общество 29 июня 16:16
На международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орёл – 2021» выполнены задачи по ведению воздушных боёв (ФОТО/ВИДЕО) Политика 29 июня 16:15
Необходимо поддержать поток инвестиций одновременно в добычу и углеродную нейтральность в Каспийском регионе – Wood Mackenzie Энергетика 29 июня 16:10
Таджикистан и Всемирный банк подписали соглашения на сумму $35 млн. Таджикистан 29 июня 16:08
Минобороны Азербайджана дало поручения в связи с гражданами, выразившими недовольство по поводу наград Политика 29 июня 16:08
Предотвращено поступление в торговые сети Азербайджана более 8 тонн карамели «Рошен» Экономика 29 июня 16:03
Все новости