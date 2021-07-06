На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, нарушитель обезврежен - Госпогранслужба (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает принимать меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-центре ГПС, в 23:45 пятого июля азербайджанский пограничный наряд обнаружил попытку незаконного пересечения госграницы из Ирана пятью неизвестными на территории заставы погранотряда "Гектепе" близ села Сарханлы Джалилабадского района.

Нарушители были вооружены и имели при себе прибор ночного видения, а один из них нес мешок, предположительно, с наркотиками.

Нарушители не подчинились приказу остановиться и проигнорировали предупредительные выстрелы в воздух, оказали вооруженное сопротивление и предприняли попытку вернуться на иранскую территорию.

Во время их преследования в соответствии с законодательством Азербайджана было применено оружие. Один из нарушителей - находящийся в розыске гражданин Азербайджана Гурбанов Мазахир Сахиль оглу, 1992 года рождения, получил пулевое ранение. Ему была оказана первая помощь, но он скончался по дороге в Центральную больницу Джалилабадского района. Остальные нарушители скрылись на иранской территории, воспользовавшись темным временем суток.

Во время осмотра территории был обнаружен мешок, в котором находились 6 895 граммов различных наркотических средств и лекарственных препаратов.

Иранская сторона была незамедлительно проинформирована об инциденте.

В настоящее время сотрудники ГПС и Генпрокуратуры Азербайджана проводят необходимые оперативно - следственные мероприятия.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)